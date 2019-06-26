شكرا لقرائتكم منتخب السلة يفوز على كينيا فى أولى مباريات التصفيات الأفريقية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل فاز منتخب سيدات السلة بقيادة إيهاب الألفى المدير الفنى على نظيره كينيا فى أولى مباريات التصفيات الأفريقية للمنطقة الخامسة بنتيجة 86/82 ، و التى تقام بأوغندا .
وتقام التصفيات الأفريقية بأوغندا فى الفترة من 26 و حتى 1 يوليو المقبل ، بمشاركة منتخبى الرجال و السيدات
يذكر أن منتخب الرجال يواجه رواندا اليوم فى أولى المباريات على أن تتحدد باقى المباريات خلال الساعات المقبلة .
وتضم البعثة المصرية فى التصفيات كل من أحمد مهيب، أحمد عزب، أيمن شوكت، هيثم كمال، رامى إبراهيم، أحمد عادل، مصطفى المكاوى، عمر هشام، باسم اليثى، وليد عبد الجواد، رميح سامح، وعصام عبد الحميد مديرا فنيا ، على مستوى الرجال
وعلى مستوى السيدات منة الله عوض، ميرال أشرف، ندا نافع، ميار إيهاب، ريم أسامة، أسرار ماجد، نور الله على، جنة مصطفى، ريم هشام، هالة مصطفى، ثريا محمد، رنيم الجداوى، وإيهاب الألفى مديرا فنيا
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