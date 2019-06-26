شكرا لقرائتكم نجاح عملية الكويكبي.. وعودته تحدد لاحقاً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الاتفاق نجاح العملية الجراحية التي أجراها مهاجمه محمد الكويكبي في ألمانيا، الأربعاء، والتي ستبعده عن تدريبات الفريق إلى وقت لم يحدد بعد.
وغادر الكويكبي إلى ألمانيا يوم الاثنين لإجراء عملية فتق رياضي، وقال النادي الشرقي إن عودته إلى التدريبات ستحدد في وقت لاحق.
ولعب الكويكبي (24 عاماً) 28 مباراة مع الاتفاق الموسم الماضي في مختلف البطولات، سجل خلالها 8 أهداف وصنع ثلاثة.
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