شكرا لقرائتكم مانشستر يونايتد يتوصل لاتفاق مع مدافع كريستال بالاس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) يوم الأربعاء أن مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اتفق على صفقة لضم المدافع آرون وان-بيساكا من كريستال بالاس في عقد طويل المدة.

وأضاف التقرير أن الصفقة قد تصل لنحو 50 مليون جنيه إسترليني (63.46 مليون دولار). ومن المقرر أن يتوجه لاعب منتخب إنجلترا تحت 21 عاما في أقرب وقت إلى أولد ترافورد للخضوع للفحص الطبي.

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وشارك اللاعب البالغ من العمر 21 عاما، والذي تتبقى ثلاث سنوات في عقده مع بالاس، أساسيا في 35 مباراة بالدوري الممتاز مع الفريق الذي أنهى في المركز 12.

ومن المقرر أن يكون وان-بيساكا ثاني لاعب ينضم لأولد ترافورد في فترة الانتقالات الصيفية الحالية مع سعي المدرب أولي سولشاير لإصلاح التشكيلة وإعادة هيكلتها عقب إنهاء الموسم الماضي في المركز السادس على نحو مخيب.

وضم النادي بالفعل الجناح الويلزي دانييل جيمس من سوانزي سيتي المنافس في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي.