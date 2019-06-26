غينيا بث مباشر| يلا شوت yalla shoot بث مباشر غينيا ونيجيريا كورة لايف| نيجيريا وغينيا بث مباشر كورة...

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غينيا ونيجيريا بث مباشر مشاهدة ماتش نيجيريا وغينيا كورة أون لاين مباراة نيجيريا وغينيا كورة لايف مباراة نيجيريا وغينيا بث مباشر يلا شوت مباراة نيجيريا وغينيا الاسطورة للبث المباشر مباراة نيجيريا وغينيا، ينطلق المباراة الساعة الرابعة والنصف بتوقيت الأسكندرية والخامسة والنصف بتوقيت السعودية والسادسة والنصف بتوقيت أبو ظبي والثانية والنصف بتوقيت جرينتش، وتُنقل المباراة عبر قناة beIN SPORTS MAX 1 HD وbeIN SPORTS MAX 2 HD بتعليق يوسف سيف.

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واذا حققت اليوم نيجيريا الفوز فستكون المنتخب الأول المتواجد في الدور الاقصائي دور الستة عشر بعد أن تصل رسمي للنقطة الثالثة وتضمن صعودها على الأقل ثانية المجموعة

نقدم لكم التشكيل الرسمي تدخل نيجيريا المباراة بالأسماء التالية: أكبيي، أوازيم، أوميرو، بالوجن، أينا، نديدي، ايتوبو، سيمون، أيوبي، موسى، إيجالو، بينما تدخل غينيا بـ : كوني، سيلا، سيكا، سيمون، ديرستام، دياوارا، كيتا، سيسيه، كامانو، تراوري، كابا

انطلاق أحداث الشوط الأول بين نيجيريا وغينيا في بطولة إفريقيا المُقامة بمصر