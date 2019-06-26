بث مباشر مباراة نيجيريا و غينيا.. koora جوول مشاهدة ماتش Nigeria vs Guinea live

بث مباشر مباراة نيجيريا و غينيا في الجوله الثانيه من مباريات المجموعه الثانيه في كاس امم افريقيا 2019 المباراه سوف تقام على استاد الاسكندريه في تمام الرابعه والنصف بتوقيت القاهره الخامسه والنصف بتوقيت السعوديه الثالثه والنصف بتوقيت الامارات المنتخب النيجيري سباق عن هذا في الجوله الاولى على منتخب بوروندي بهدف مقابل لا شيء بينما تعادل منتخب غينيا مع منتخب مدغشقر بهدف لكل منهما

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مشاهده مباراه نيجيريا وغينيا بث مباشر اليوم الاربعاء 26 يناير في تمام الساعه الرابعه والنصف بتوقيت القاهره على قنوات بي ان سبورت الرياضيه قناه بي ان سبورت ماكس 2 بي ان سبورت ماكس1، يعتبر هذا هو المرة الثانية عشر للمنتخب الغينى فى بطولة كأس الأمم الأفريقية.

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الشوط الأول من مباراة نيجيريا و غينيا فى كأس الأمم الأفريقية المجموعة الثانية

الدقيقة 11 و النتيجة حتى الان هى التعادل السلبى بين المنتخبين

الدقيقة 32 النتيجة 0/0 حتى الان