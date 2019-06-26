مشاهدة مباراة مصر والكونغو بث مباشر yalla shoot مباراة مصر اليوم | يلا شوت حصري egypt vs congo كورة...

مشاهدة مباراة مصر والكونغو بث مباشر، ينتظر عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم مباراة قوية وهامة من مباريات كأس الأمم الأفريقية حيث سيلتقي اليوم منتخب مصر نظيره منتخب الكونغو وذلك ضمن إطار منافسات الجولة الثانية من كأس الأمم الأفريقية، لنتعرف الآن من خلال موقعنا على موعد اللقاء والقنوات الناقلة لها، رابط الاسطورة بث مباشر مباراة مصر والكونغو اونلاين.

مباراة مصر والكونغو بث مباشر

كورة لايف مباراة مصر والكونغو بث مباشر، يسعي منتخب مصر لتحقيق الفوز في هذا اللقاء الناري حيث أنه يدخل المباراة ومعنوياته مرتفعة للغاية حيث فاز على منتخب زيمبابوي بهدف دون رد في الجولة الأولي، املاً في تحقيق نتيجة ايجابية في هذا اللقاء، أما عن منتخب الكونغو فأنه يسعي جاهداً لتحقيق الانتصار ليتأهل في الجولة المقبلة، لا نكن على عجلة وننتظر من سوف يحسم اللقاء لصالحه، يلا شوت مباراة مصر والكونغو بث مباشر.

موعد مباراة مصر والكونغو

ينطلق اللقاء اليوم في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والساعة الثانية عشر بتوقيت الإمارات العربية، على أن تقوم قناة بي ان ماكس 1 ببث اللقاء على شاشتها.

مشاهدة مباراة مصر والكونغو