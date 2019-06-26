extra بلس: يلا شووت بث مباشر مباراة نيجيريا وغينيا أمم أفريقيا بدون تقطيع مباراة غينيا اليوم مباشر...

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مباراة نيجيريا وغينيا مباشر بدون تقطيع، مباشر غنيا ونيجريا، نيجيريا بث مباشر، غينيا بث مباشر لايف الأمم الأفريقية، حيث يُذاع اللقاء الساعة الرابعة والنصف بتوقت جمهورية مصر العربية، السادسة والنصف بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، الخامسة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية، على قناة تايم سبورت الارضية بث مباشر، بالإضافة إلى مجموعة قنوات Bein Sport HD Max بتعليق الشوالي، نيجيريا بث مباشر.نيجيريا وغينيا

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بث مباشر نيجيريا ضد غينيا، يسعى منتخب نيجيريا إلى تقديم أفضل أداء اليوم لإسعاد الجماهير فعلى الرغم من وجود نقاط ضعف عديدة في تشكيلة الفريق، إلا أن المدير الفني يريد مفاجأة الجميع بالانتصار على فريق غينيا، مدركًا شدة وصعوبة اللقاء، ونفس الحال في فريق غينيا، حيث يسعون إلى تصدر المجموعة وأخذ النقاط من الفريق المنافس، للوصل إلى الدور المقبل وتحقيق هدفهم، رابط مباراة نيجيريا بث مباشر.

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تشكيل منتخب نيجيريا:

دانيال أكيبي، أودين إيجالو، ليون بالوجن، أولا إبنا، شيدوزي أوازيم، ويلفريد نديدي، إتيبو، كينيث أوميرو، أليكس أيوبي، أحمد موسي، موسيس سيمون.

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