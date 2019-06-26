بث مباشر نيجيريا| بث مباشر مباراة نيجيريا وغينيا kora star| مباراة نيجيريا وغينيا بث مباشر كورة لايف...

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نيجيريا وغينيا بث مباشر

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وكان المحترف نابي كيتا لاعب فريق ليفربول الانجليزي شارك في المباراة الأولى أمام مدغشقر والتي انتهت بالتعادل الايجابي بهدفين لكل منهما حيث نشرت الصفحة الرسمسة للفريق الانجليزي اشادة بمستوى اللاعب في هذا اللقاء

دخول اللاعبين الآن والحكم يعلن عن انطلاق صافرة البداية للشوط الأول

انطلاق الشوط الأول من المباراة الآن بين نيجيريا وغينيا في بطولة كأس الأمم الإفريقة