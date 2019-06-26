أبو تريكة ينعي وفاة والد أحمد حسام "ميدو"

نعى محمد أبوتريكة، نجم النادي الأهلي والمنتخب المصري السابق عوالد أحمد حسام" ميدو". وكتب أبوتريكة، عبر صفحته الرسمية "تويتر" : خالص التعازي للكابتن أحمد حسام ميدو في وفاة الوالد. غفر الله له، وأسكنه فسيح جناته، ورزق أهله الصبر والسلوان. ورحم الله الجميع. توفي حسام وصفي والد "ميدو"، المدير الفني الحالي لفريق مصر المقاصة، اليوم الأربعاء، بحسب ما جاء ببيان من النادي الفيومي. وقد تمت صلاة الجنازة في مدينة نصر، بعد صلاة العصر، على أن يتم تحديد موعد ومكان مراسم العزاء في وقت لاحق.

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