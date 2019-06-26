مباشر كأس الأمم الأفريقية.. نيجيريا 0 - 0 غينيا

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة - محمد همام:

تصوير - حازم جودة:

زوار الخليج 365 الكرام تابعوا معنا تغطية مباشرة وحيّة لمباراة المنتخب النيجري أمام منافسه الغيني في إطار الجولة الثانية عن المجموعة الثانية من دور المجموعات بمسابقة كأس الأمم الأفريقية.

ويحتل المنتخب النيجيري صدارة المجموعة برصيد ثلاث نقاط بعد الفوز على بوروندي في المباراة الأولى بهدف دون رد، في المقابل يحتل منتخب غينيا ومدغشقر الترتيب الثاني والثالث برصيد نقطة، ويتذيل المنتخب البورندي الترتيب بدون أي نقاط.

تشكيل منتخب نيجريا: دانييل اكبيي - شيدوزي أوازيم - كينيث أوميرو - ليون بالوجون - أولا أينا - ويلفريد نديدي - أوجينكارو ايتيبو - موسيس سيمون - أليكس أيوبي - أحمد موسي - أوديون إيجالو.

تشكيل منتخب غينيا: إبراهيم كوني - أبوبكر سيلا - ارنيست سيكا - سيمون فيندونو - ميكايل ديرستام - أمادو دياوارا - نابي كيتا - عبد الله سيسيه - فرانسوا كاماني - إبراهيما تراوري - سوري كابا.

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متابعة المباراة

أولى تهديدات المباراة كانت في الدقيقة الثانية بعدما سدد لاعب المنتخب الغيني سيسيه كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لكن حارس نيجيريا دانييل اكبيي يبعد الكرة.

وفي الدقيقة العاشرة وجه فرانسوا كاماني تسديدة قوية تجاه مرمى المنتخب النيجيري لكن حارس النسور يتألق ويتصدى للكرة على مرتين.

وسدد ويلفريد نيديدي كرة رأسية لصالح المنتخب النيجيري لكن تمر بعيدة عن مرمى المنتخب الغيني لتظل النتيجة (0-0).

وكاد كاماني أن يسجل هدف غينيا الأول بعدما سدد كرة حرة مباشرة رائعة على حدود منطقة الجزاء لكن تمر الكرة بجوار القائم بقليل في الدقيقة 23.

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