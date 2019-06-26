بطلة استبعاد عمرو وردة تشكر ابن بلدها أجيري: لم تخذلني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

وجهت المكسيكية "جيوفانا فال" التى نشرت الفيديو المخل الذى تسبب في استبعاد عمرو وردة من المنتخب رسالة إلى مواطنها خافيير أجيري المدير الفني للفراعنة.

وقالت جيوفانا عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": خافيير أجيري،شكراً لأنك لم تخذلني.

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم استبعاد وردة من المنتخب ظهر اليوم ، الأربعاء وقبل ساعات مباراة مواجهة الكونغو.

Advertisements

وانتشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ليصل إلى مدير المنتخب والجهاز الفني واللاعبين، مما استدعي رفع الأمر من إيهاب لهيطة مدير المنتخب إلى هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وفقا لمصدر مطلع لمصراوي.

وقال مصدر لمصراوي إن أبو ريدة استطلع رأي الجهاز الفني ومدير المنتخب ثم اتخذ قراره باستبعاد اللاعب من القائمة.

ووفقا للمصدر رفض الكشف عن هويته فإن مستقبل عمرو وردة مع المنتخب يحوم حوله الغموض خاصة في ظل تحرك بعض أعضاء الاتحاد من أجل التحقيق مع اللاعب واتخاذ عقوبة رادعة ضده.

وتلعب مصر مع الكونغو الديمقراطية على ستاد القاهرة في العاشرة من مساء اليوم، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى.