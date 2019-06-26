محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ضياء علي جوهر:
علّق عمرو وردة لاعب المنتخب المصري والمحترف في صفوف باوك اليوناني، على قرار استبعاده من قائمة المنتخب.
وردة نفى في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم الأربعاء، الفيديو المنسوب له، مشددًا أن جميع لاعبي المنتخب متعاطفين معه.
وكان هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن قبل ساعات من مباراة مصر والكونغو الديمقراطية عن استبعاد اللاعب بسبب انتشار فيديو متعلق به مخل بالأداب.
ومن المقرر أن يلعب المنتخب المصري أمام منافسه الكونغولي، مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بمسابقة كأس الأمم الأفريقية.
جدير بالذكر أن المنتخب المصري يتقاسم صدارة المجموعة الأولى مع المنتخب الأوغندي برصيد ثلاث نقاط، في المقابل يتواجد منتخبي زيمبابوي والكونغو في الترتيب الثالث والرابع بدون أي نقاط.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص.. أول تعليق من وردة بعد قرار استبعاده من المنتخب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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