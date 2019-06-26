تقرير .. عمرو وردة.. الفضائح تلاحقه من 2013.. وفيديو أنهى حلمه بأمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

ارتبط عمرو وردة لاعب المنتخب المصري الحالي والمحترف صفوف في باوك اليوناني، بالعديد من الأزمات افتعلها خلال السنوات الأخيرة كان آخرها قرار استبعاده من قائمة الفراعنة.

قرار أبو ريدة جاء بالاتفاق مع الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المكسيكي خافيير أجيري على خلفية نشر فيدير غير أخلاقي قام به اللاعب مع فتاة مكسيكية.

موقف وردة مع المنتخب ليس الأول بل سبق وأن قام اللاعب بالعديد من الأزمات سواء مع منتخب الشباب أو في مشواره الأوروبي، وهذا ما سوف نستعرضه في التقرير التالي:

- استبعاد أول

بداية أزمات وردة كانت مع المنتخب المصري للشباب والذي كان يقوده وقتها ربيع ياسين خلال معسكر المنتخب بتونس.

وردة افتعل أزمة داخل المعسكر في يناير عام 2013 ليقرر رئيس البعثة وقتها عصام عبد الفتاح استبعاد اللاعب وترحيله للقاهرة.

- أزمة مع باوك

في الموسم قبل الماضي قامت إدارة باوك بالموافقة على رحيل وردة بسبب التحفظ على سلوكياته ليقرر المدير الفني للفريق اليوناني استبعاد اللاعب من الموسم التحضيري والذي أقيم في هولندا ليرحل للدوري البرتغالي عبر بوابة فيريينسي.

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- اتهام بالتحرش

رحل وردة من باوك وترك الدوري اليوناني ليتجه للبرتغال للمشاركة مع فريق فيريينسي إلا أن المحترف المصري لم يستمر كثيرًا بسبب اتهامه بالتحرش مع اثنين من زوجات لاعبي الفريق البرتغالي.

صحيفة "ريكورد" البرتغالية خرجت لتهاجم اللاعب، لافتة إلى أن إدارة ناديه اتخذت قرارًا بإنهاء إعارة اللاعب بعد أيام قليلة من التعاقد معه.

- أزمة إنستجرام

نشرت عارضة أزياء مصرية عبر حسابها الشخصي "إنستجرام" نص محادثة جمعها بلاعب المنتخب، كاشفة أن وردة طلب مقابلتها.

ووجهت عارضة الأزياء المصرية اتهامًا لأربعة لاعبين من المنتخب وهم: عمرو وردة وأيمن أشرف وأحمد حسن "كوكا" ومحمود حمدي "الونش" بالتحرش بها لفظيًا.

الأزمة لم تقف عند هذا الحد بل علّق الجهاز الفني بقيادة أجيري على الأزمة ليطالب اللاعبين بالالتزام داخل المعسكر بحسب ما أعلنه إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر.

لهيطة شدد خلال تصريحاته عبر شاشة "تايم سبورت" :"حرصنا على الحديث مع اللاعبين وقام المدير الفني خافيير أجيري بتوجيه الجميع مطالبهم بضرورة الالتزام والتركيز خلال الفترة المقبلة، فالموضوع ليس بحجم ما يُثار".