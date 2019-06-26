منتخب مصر يعدّل ملابسه في لقاء الكونغو الديمقراطية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

قرر مسؤولو منتخب مصر، إجراء تعديل على طاقم ملابس الفريق التي سيتم ارتدائها في مواجهة الكونغو الديمقراطية، بالجولة الثانية من المجموعة الأولى لكأس أمم أفريقيا 2019.

وحسب ما نشره الحساب الرسمي لاتحاد الكرة المصري عبر موقع فيسبوك للتواصل الإجتماعي، فإن المنتخب المصري سيرتدي السراويل السوداء بدلًا من البيضاء.

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ويرتدي لاعبو مصر السراويل والجوارب السوداء، مع القميص الأحمر خلال المباراة التي ستنطلق في العاشرة من مساء الأربعاء على استاد القاهرة.

وجاء قرار التعديل بناء على تعليمات من مراقب المباراة، وذلك منعًا لحدوث تشابه في ألوان أزياء الفريقين خلال المواجهة.

الجدير بالذكر أن مصر ستلتقي مع الكونغو الديمقراطية مساء الأربعاء في استاد القاهرة، بعد مواجهة في نفس المجموعة تجمع منتخبي أوغندا وزيمبابوي.