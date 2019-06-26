استبعاد وردة.. شريف إكرامي يعلق على الواقعة ويؤكد: خطأ كبير ولكن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

علق شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر على الأزمة التي تورط فيها عمرو وردة لاعب أتروميتوس اليوناني مؤكدًا أن الخطأ الذي وقع فيه كبير.

وأصدر الاتحاد المصري لكرة القدم قرارًا باستبعاد وردة من معسكر الفراعنة المقام حاليًا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية لأسباب انضباطية.

وكتب إكرامي، عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: "لا شك أن خطأ عمرو ورده كبير، وأنه نال عقابا قاسيا، لكن رجاءً تذكروا فقط أن كُلنا بشر".

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وأضاف: "كُلُنا خطَّاؤون، منا من يستره الله، ومنا من يُبتلى بعدم الستر، فكونوا رُحماء بأخطاء الآخرين يرحمكم الله".

جدير بالذكر أن منتخب مصر سيخوض مباراة أمام الكونغو الديموقراطية في تمام العاشرة مساء اليوم الأربعاء، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة الكان.