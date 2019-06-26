نبيل الحلفاوي يعلق على أزمة "عمرو وردة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

علق الفنان نبيل الحلفاوي على قرار استبعاد لاعب المنتخب عمرو وردة من قائمة المنتخب الوطني، لأسباب انضباطية.

وقال الحلفاوي- عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "رأيي أنه قرار يفوق حجم ما صدر عنه وتأثر بالحملة على السوشيال ميديا، إلا إن كان هناك ما هو أكبر من موضوع الشات الذي تم نشره".

وتابع في تغريدة أخرى: "إن صح ما وصلني من أن المسألة أكبر من الشات المتداول، فلا شك أن قرار الاستبعاد كان ضروريًا.. أتمنى أن يستفيد من هذا الدرس هو وأبناؤنا جميعا في المنتخب وخارجه".

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من المقرر أن يستكمل المنتخب المصري مشواره في البطولة الأفريقية بمشاركة 22 لاعبًا، بعد خروج عمرو وردة من القائمة رسميًا.

ويستعد المنتخب المصري لمواجهة منتخب الكونغو الديمقراطية مساء اليوم الأربعاء، ضمن حسابات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى بكأس الأمم الأفريقية.