ويمبلدون تضع فيدرر في التصنيف الثاني على حساب نادال

أكدت بطولة ويمبلدون الكبرى للتنس، اليوم الأربعاء، أن روجر فيدرر سيكون المصنف الثاني في المنافسات على حساب الإسباني رافائيل نادال، الذي يتفوق على السويسري في التصنيف العالمي للاعبين المحترفين.

وبهذا الشكل سيتجنب فيدرر مواجهة الصربي نوفاك ديوكوفيتش، الذي صنف في المركز الأول بالبطولة المقامة على الملاعب العشبية حتى الدور النهائي.

وتطبق بطولة ويمبلدون وحدها فقط بين البطولات الأربع الكبرى هذا التصنيف، الذي يأخذ بعين الاعتبار النتائج المحققة للاعبين على الملاعب العشبية، على أساس اتفاق مع رابطة التنس للمحترفين.

ويضاف إلى تصنيف اللاعب العالمي الصادر اليوم الإثنين الماضي 100% من النقاط التي حصل عليها خلال العام الماضي على الملاعب العشبية، و75% من النقاط التي حصل عليها في أفضل بطولة مقامة على العشب.