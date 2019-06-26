مانشستر يونايتد يتوصل لاتفاق لضم مدافع بالاس

أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية بي.بي.سي، اليوم الأربعاء، أن مانشستر يونايتد اتفق على صفقة لضم المدافع آرون وان بيساكا من كريستال بالاس في عقد طويل الأمد.

أضاف التقرير أن الصفقة قد تصل لنحو 50 مليون جنيه إسترليني (63.46 مليون دولار).

ومن المقرر أن يتوجه لاعب منتخب إنجلترا تحت 21 عاماً في أقرب وقت إلى أولد ترافورد للخضوع للفحص الطبي.

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وشارك اللاعب (21 عاماً)، والذي تتبقى ثلاث سنوات في عقده مع بالاس أساسياً في 35 مباراة بالدوري الممتاز مع الفريق الذي أنهى في المركز 12.

ومن المقرر أن يكون وان بيساكا ثاني لاعب ينضم لأولد ترافورد في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مع سعي المدرب أولي جونار سولشار لإصلاح التشكيلة، وإعادة هيكلتها عقب إنهاء الموسم الماضي في المركز السادس على نحو مخيب.

وضم النادي بالفعل الجناح الويلزي دانييل جيمس من سوانزي سيتي.