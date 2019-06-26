صدمة.. استفتاء ماركا يصفع أحلام زيدان

في صدمة من العيار الثقيل رفضت جماهير ريال مدريد فكرة التعاقد مع لاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا.
صحيفة ماركا أكدت في غلافها اليوم الأربعاء أن ريال مدريد حدد خيار لاعب الوسط الهولندي الشاب فان دي بيك كحل بديل في حال فشل التعاقد مع لاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا.
وفي استفتاء للصحيفة طلب 66% من الزوار التعاقد مع فان دي بيك بدلا من بول بوغبا بينما يرى 34% أن الفرنسي هو من يجب أن يدعم صفوف الفريق في الصيف الحالي.
يذكر أن سعر بوغبا يتراوح بين 150 إلى 180 مليون يورو بينما يحتاج ريال مدريد لمبلغ يتراوح بين 60 إلى 70 مليون يورو لضم فان دي بيك.
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