4 لاعبين من ريال مدريد على رادار بنفيكا

طلب نادي بنفيكا البرتغالي التعاقد مع 4 لاعبين من صفوف ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية الحالية. ويقترب بنفيكا من ضم راؤول دي توماس من صفوف ريال مدريد مقابل 20 مليون يورو. ويرغب النادي البرتغالي في الحصول على خدمات الحارس الكوستاريكي كايلور نافاس المنتظر رحيله عن المرينغي. وتشير التقارير أن بنفيكا يريد ضم لاعب الوسط البرازيلي لوكاس سيلفا عقب انتهاء اعارته مع نادي كروزيرو البرازيلي قادما من ريال مدريد. أخيرا طلب بنفيكا من ريال مدريد ضم لاعب الكاستيا داني غوميز في الصيف الحالي.

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