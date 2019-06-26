هل يرحل نيمار؟ ليكيب ترد

أكدت صحيفة ليكيب الفرنسية أن اللاعب البرازيلي الدولي نيمار سوف ينتهي به المطاف بالانتقال الى صفوف نادي برشلونة. وذكرت الصحيفة أن رحيل نيمار عن باريس سان جيرمان في الصيف الحالي أمر مفروغ منه تماما حيث أعطى ناصر الخليفي رئيس النادي الباريسي قرار بالتخلص من اللاعب. وتابعت الصحيفة أن هناك اتفاق بالفعل بين نيمار وناديه السابق برشلونة ويتبقى التوصل لاتفاق بين النادي الكتالوني والنادي الفرنسي. ويسعى جوزيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة لحسم التعاقد مع نيمار في الأيام القليلة المقبلة في صفقة لن تقل عن 200 مليون يورو.

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