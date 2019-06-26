تدريبات بدنية قوية للاعبي الزمالك في معسكر أكتوبر

حرص خالد جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، على تخصيص تدريبات بدنية قوية للاعبين على هامش معسكر الفريق بالسادس من أكتوبر.
وخاض اللاعبون تدريبات بدنيه صباح اليوم الاربعاء ، تحت إشراف انطونيس مدرب الأحمال بالفريق ، وباقي أعضاء الجهاز المعاون.
وقام الجهاز الفني بتصعيد الحمل البدني للاعبين ، من أجل تجهيزيهم ، وذلك ضمن برنامج تم وضعه ينفذ علي مراحل خلال المعسكر.
ومن المقرر أن يؤدي الفريق الجزء التكتيكي والفني خلال المران المسائي اليوم.
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