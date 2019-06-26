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تدريبات بدنية قوية للاعبي الزمالك في معسكر أكتوبر

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حرص خالد جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، على تخصيص تدريبات بدنية قوية للاعبين على هامش معسكر الفريق بالسادس من أكتوبر.

وخاض اللاعبون  تدريبات بدنيه صباح اليوم الاربعاء ،  تحت إشراف انطونيس مدرب الأحمال بالفريق ، وباقي أعضاء الجهاز المعاون.

وقام الجهاز الفني بتصعيد الحمل البدني للاعبين ، من أجل تجهيزيهم ، وذلك ضمن برنامج تم وضعه ينفذ علي مراحل خلال المعسكر.

ومن المقرر  أن يؤدي الفريق الجزء التكتيكي والفني خلال المران المسائي اليوم.

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