الطائرة يخطر الاندية بلائحة الموسم الجديد

ارسل الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة أحمد عبدالدايم رئيس اللجنة المؤقتهلإدارة الاتحاد، خطابا الى الاندية
بلائحة الموسم الجديد 2019/ 2020.
وتضمن الخطاب نشرة التعليمات التعليمات التنظيميه للموسم الجديد والتي جاءت كالتالي:
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