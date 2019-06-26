الطائرة يخطر الاندية بلائحة الموسم الجديد

ارسل الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة أحمد عبدالدايم رئيس اللجنة المؤقته لإدارة الاتحاد، خطابا الى الاندية لإدارة الاتحاد، خطابا الى الانديةبلائحة الموسم الجديد 2019/ 2020. وتضمن الخطاب نشرة التعليمات التعليمات التنظيميه للموسم الجديد والتي جاءت كالتالي: Advertisements

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