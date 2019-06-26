رسميًا.. إيبار يتعاقد مع نجم ريال مدريد

أعلن نادي إيبار الاسباني عن تعاقده مع اللاعب ألفارو تيخيرو لاعب ريال مدريد الاسباني المعار إلى صفوف نادي الباسيتي لمدة خمس مواسم . وقال النادي عبر حسابة الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر" قائلًا أنه تعاقد مع اللاعب لمدة خمس سنوات حتي نهاية موسم 2024. وبدأ اللاعب مسيرته لدى صفوف الشباب بنادي ريال مدريد الاسباني قبل ان يتم اعارة الموسم الماضي الي فريق الباسيتي الذي يلعب في دوري القسم الثاني الاسباني وشارك الموسم الماضي في 41مباراة مع فريقة.

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