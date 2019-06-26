توتنهام يحسم أولى صفقاته الصيفية

حسم نادي توتنهام الإنجليزي تعاقده مع اللاعب الشاب جاك كلارك نجم فريق ليدز يونايتد، في أولى صفقاته خلال موسم الإنتقالات الصيفية.

وذكرت صحيفة "ميرور" الانجليزية، أن اللاعب الإنجليزي سينضم إلى توتنهام في الموسم المقبل، في صفقة بلغت قيمتها ٨.٥ مليون جنية إسترليني.

وأضافت الصحيفة أن اللاعب سيخضع للفحص الطبي اليوم الإربعاء، تمهيدًا للانتقال إلى توتنهام.

وكانت هناك العديد من الأندية

ويعد كلارك أبرز المواهب الإنجليزية في الفترة الماضية، ويعد صاحب الـ ١٨ عامًا هو أصغر لاعب يسجل لليدز يونايتد في في صفقة بلغت قيمتها ٨.٥ مليون جنية إسترليني.وأضافت الصحيفة أن اللاعب سيخضع للفحص الطبي اليوم الإربعاء، تمهيدًا للانتقال إلى توتنهام.وكانت هناك العديد من الأنديةالتي تريد خدمات اللاعب الشاب، علي راسها ليفربول ، الذي كان يطمح في التعاقد مع اللاعب الإنجليزي.ويعد كلارك أبرز المواهب الإنجليزية في الفترة الماضية، ويعد صاحب الـ ١٨ عامًا هو أصغر لاعب يسجل لليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي ، بعد سيمون والتون في موسم ٢٠٠٥.

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