شاهد.. مجدي عبدالغني يعزي أحمد حسام "ميدو" في وفاة والده

حرص مجدي عبدالغني لاعب الأهلي السابق وعضو الاتحاد المصري لكرة القدم على تقديم التعازي لـ أحمد حسام "ميدو" لاعب الزمالك السابق والمدير الفني الحالي للفريق الأول بنادي مصر المقاصة. مصر المقاصة. ونشر عبدالغني واجب العزاء على حسابة الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" معلقًا :" إنّا لله وإنّا إليه راجعون خالص التعازي في وفاة الكابتن حسام وصفي والد أحمد حسام ميدو ربنا يرحمه ويغفرله ويلهم أهله الصبر والسلوان". ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة على والد ميدو في مسجد السلام بمدينة نصر بعد صلاة عصر اليوم الأربعاء.

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