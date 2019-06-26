اتحاد جدة مهدد بعقوبة جديدة من فيفا بسبب أحمد العكايشي

أصبح نادي اتحاد جدة السعودي مهددًا بعقوبة جديدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا " بسبب تأخره في تسديد مستحقات اللاعب التونسي أحمد العكايشي. اللاعب التونسي أحمد العكايشي. وأكدت التقارير الصادرة اليوم أن مستحقات العكايشي المتأخرة لدى الاتحاد بلغت قيمتها حوالي 8 ملايين ريال. ولعب العكايشي مع الاتحاد خلال الفترة من 2016 حتى 2018 وخاض مع النمور 49 مباراة في كافة المسابقات سجل خلالها 22 هدفاً وصنع 12 أخرين.

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