شاهد.. محمد عواد يتقدم بالتعازي لـ أحمد حسام "ميدو"

حرص محمد عواد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي على تقديم التعازي للكابتن حسام وصفي والد نجم مصر والزمالك أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للفريق الأول بنادي مصر المقاصة. الفني للفريق الأول بنادي مصر المقاصة. ونشر عواد عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلًا :"خالص العزاء للكابتن أحمد حسام ميدو في وفاة والده الكابتن حسام وصفي إنا لله وإنا إليه راجعون". ويواصل محمد عواد استعداداته لخوض الموسم الجديد مع الدراويش عقب انتهاء إعارته مع صفوف الوحدة السعودي هذا الموسم.

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