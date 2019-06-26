الإقبال يتزايد على اختبارات الناشئين بنادي المقاولون العرب

شهدت اختبارات الناشئين بنادى المقاولون العرب إقبالاً كثيفاً من جانب الناشئين، الذين حرصوا على التواجد أمام بوابات النادى مع الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء انتظارًا لموعد الاختبارات.
كان مسئولو نادى المقاولون العرب قداستقبلوا وفد بعثتي المغرب والجزائر المشاركين حاليا فى بطولة أمم أفريقيا التى تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل.
وحرص الوفد العربي على استكشاف أسباب نجاح تجربتي
وتختتم اختبارات الناشئين المقامة فى الجبل الأخضر معقل ذئاب الجبل فى 11 يوليو المقبل، وكان محمد رضوان رئيس القطاع قد أكد أن الاختبارات أسفرت عن مواهب عديدة ستمثل نواة فى دعم الفريق الأول.
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