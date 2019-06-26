الهلال السعودي يضرف النظر عن ضم أندرية كاريلو

صرفت إدارة نادي الهلال السعودي النتظر عن التعاقد مع النجم البيروفي أندرية كاريلو لاعب فريق بنفيكا البرتغالي بشكل نهائي خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية. وأكدت التقارير الصادرة صباح اليوم الأربعاء أن إدارة زعيم الرياض قررت الإنسحاب من المفاوضات بسبب مغالاة إدارة نادي بنفيكا في المطالب المادية حيث وصل سعر اللاعب إلى 20 مليون يورو. من المفاوضات بسبب مغالاة إدارة نادي بنفيكا في المطالب المادية حيث وصل سعر اللاعب إلى 20 مليون يورو. وشهدت الأيام القليلة الماضية صراعًا شرسًا بين عملاقي الرياض الهلال والنصر للتعاقد مع اللاعب البيروفي حيث عرض الزعيم 10 ملايين يورو لحسم الصفقة بينما عرض العالمي 15 مليون يورو. ولعب كاريلو مع الهلال الموسم الماضي على سبيل الإعارة وقدم مستويات مميزة حيث خاض 25 مباراة بقميص الزعيم بمختلف البطولات سجل خلالها 4 أهداف وصنع 6.

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