الهلال السعودي يضرف النظر عن ضم أندرية كاريلو

صرفت إدارة نادي الهلال السعودي النتظر عن التعاقد مع النجم البيروفي أندرية كاريلو لاعب فريق بنفيكا البرتغالي بشكل نهائي خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية.
وأكدت التقارير الصادرة صباح اليوم الأربعاء أن إدارة زعيم الرياض قررت الإنسحابمن المفاوضات بسبب مغالاة إدارة نادي بنفيكا في المطالب المادية حيث وصل سعر اللاعب إلى 20 مليون يورو.
وشهدت الأيام القليلة الماضية صراعًا شرسًا بين عملاقي الرياض
ولعب كاريلو مع الهلال الموسم الماضي على سبيل الإعارة وقدم مستويات مميزة حيث خاض 25 مباراة بقميص الزعيم بمختلف البطولات سجل خلالها 4 أهداف وصنع 6.
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