راعي بوجبا يقربه من يوفنتوس

كشف تقرير صحفي إيطالي، اليوم الأربعاء، عن تطور جديد يقرب الفرنسي بول بوجبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد، من العودة إلى يوفنتوس.

فقد ذكرت صحيفة "كوريري ديللو سبورت"، أن الشركة الراعية لبوجبا مستعدة لمساعدة البيانكونيري، على حسم صفقة النجم الفرنسي لصالحه هذا الصيف.

وأشارت تقارير سابقة إلى أن يوفنتوس عرض على اليونايتد، إدخال لاعب من الثلاثي أليكس ساندرو ودوجلاس كوستا وباولو ديبالا في الصفقة، وهو الأمر الذي دعم موقف السيدة العجوز بقوة في المفاوضات.

وكانت تقارير إنجليزية قد أكدت أيضًا أن النرويجي، أولي جونار سولسكاير، المدير الفني لليونايتد، قرر بيع بوجبا في الصيف الحالي مقابل 115 مليون يورو على الأقل.

وسبق أن لعب بوجبا مع يوفنتوس من 2012 وحتى 2016، وحقق برفقته لقب الدوري الإيطالي 4 مرات، وكأس إيطاليا مرتين.