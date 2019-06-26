رسميًا.. فيدرر يدفع نادال للخلف في ويمبلدون

بات روجر فيدرر، بطل ويمبلدون للتنس 8 مرات، المصنف الثاني في البطولة، بعد الإعلان عن التصنيف اليوم الأربعاء، دافعا غريمه رافائيل نادال نحو المركز الثالث، رغم أن اللاعب السويسري يتراجع خلفه في التصنيف العالمي.

وتصدر نوفاك ديوكوفيتش المدافع عن اللقب التصنيف، بينما باتت أشلي بارتي في صدارة تصنيف السيدات.

وبات الجنوب إفريقي كيفن أندرسون، وصيف ديوكوفيتش في الموسم الماضي، المصنف الرابع، رغم تراجعه إلى المركز الثامن في تصنيف لاعبي التنس المحترفين، مع لجوء القائمين على بطولة ويمبلدون من جديد لنظام خاص في احتساب التصنيف.

وسيصبح نادال بطل ويمبلدون مرتين المصنف الثالث، وهو ما يعني أنه قد يكون لزاما عليه الفوز على فيدرر وديوكوفيتش، لينتزع أول ألقابه في ملاعب نادي عموم إنجلترا، منذ 2010.

وكان اللاعب الإسباني قد انتقد النظام الجديد لتصنيف بطولة ويمبلدون، هذا الأسبوع، قائلا "إنه ليس بالأمر الجيد" أن تكون البطولة المقامة على الملاعب العشبية هي الوحيدة ضمن البطولات الأربع الكبرى، التي لا تلتزم حرفيا بتصنيف اتحاد لاعبي التنس المحترفين.

ويعتمد تصنيف ويمبلدون، الذي يشمل أفضل 32 لاعبا في التصنيف العالمي، على نتائج اللاعبين على الملاعب العشبية في آخر عامين.

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وبينما يتماشى تصنيف السيدات مع تصنيف اتحاد اللاعبات المحترفات، تحتفظ ويمبلدون بالحق في تغيير نظام التصنيف، من أجل الوصول "لقرعة متوازنة".

ويمثل تقدم أندرسون في التصنيف أنباء سيئة لدومينيك تيم، وصيف بطل فرنسا المفتوحة والمصنف الرابع على العالم، الذي تراجع للمركز الخامس في تصنيف البطولة، وقد يواجه ديوكوفيتش وفيدرر أو نادال في دور الثمانية.

وتقدم مارين شيليتش وصيف البطل السابق، من المركز 18 في التصنيف العالمي، إلى المركز 13 في تصنيف البطولة.

وستكون سيرينا وليامز بطلة ويمبلدون سبع مرات المصنفة 11، كما هو حالها في تصنيف اتحاد لاعبات التنس المحترفات.

وكان العام الماضي، قد شهد تقدم اللاعبة الأمريكية إلى المركز 25 في تصنيف البطولة، رغم تراجع تصنيفها العالمي إلى 183، عقب عودتها للمشاركة في البطولات بعد أن أنجبت ابنتها.