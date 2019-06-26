نيمار يُمهل سان جيرمان قبل السيناريو البديل

أمهل البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، إدارة ناديه الفرنسي، قبل الدخول في إضراب، من أجل تسهيل عودته لصفوف برشلونة هذا الصيف.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن نيمار منح الفريق الفرنسي، مهلة حتى 8 يوليو/تموز المقبل، من أجل تسهيل خروجه من حديقة الأمراء، قبل بدء فترة الإعداد للموسم الجديد.

ووجه نيمار، رسالة مباشرة لناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان، قائلًا "أريد أن أغادر".

ويخطط نيمار إلى اللجوء لسيناريو الإضراب، إذا تعنت النادي الفرنسي في تعطيل عودته إلى برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

كما ينوي برشلونة، عدم الدخول في أي مفاوضات مع باريس سان جيرمان بشأن نيمار، إلا إذا كان النادي الفرنسي منفتحًا على بيع اللاعب البرازيلي.