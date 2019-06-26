صافرة بوتسوانية لموقعة تونس ومالي

عين الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الأربعاء، الحكم البوتسواني جوشوا بوندو، لإدارة مباراة تونس ومالي والتي سيحتضنها ملعب السويس، الجمعة المقبل، بدايةً من الساعة الرابعة والنصف عصرا بتوقيت مصر، الثالثة والنصف بتوقيت تونس.
وتأتي مباراة نسور قرطاج ومالي، لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة، في كأس أمم إفريقيا 2019.
كما تم تعيين أرسني مارينكوني من موزمبيق كمساعد أول، ويورو فاتسواني من ليسوتو كمساعد ثان، وبيتر كاماكو من كينيا حكما رابعا.
وسيتولى المغربي يحيى حدقة، مراقبة الحكام خلال هذه المواجهة.
وكانت تونس قد افتتحت مشوارها الإفريقي بالتعادل مع أنجولا (1-1)، فيما اكتسحت مالي جارتها موريتانيا (4-1)، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات.
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