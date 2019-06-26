أوسبينا يعود لمعسكر كولومبيا في كوبا أمريكا

عاد الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا أمس الثلاثاء إلى تدريبات منتخب بلاده الأول لكرة القدم استعدادا لمواجهة تشيلي بعد غد الجمعة ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كوبا أمريكا 2019 بالبرازيل.

وكان أوسبينا قد غادر مطلع الأسبوع الجاري معسكر المنتخب الكولومبي لزيارة والده الذي يعاني من حالة صحية خطيرة، ولكنه عاد الليلة الماضية إلى مدينة ساوباولو البرازيلية للانخراط مجددا في تدريبات الفريق.

ويعد أوسبينا هو المرشح الأول لحراسة عرين كولومبيا في مباراتها المرتقبة أمام تشيلي والتي ستقام على ملعب كورينثيانز.

وبعودة أوسبينا أصبح عدد لاعبي المنتخب الكولومبي الذين يستعدون لملاقاة تشيلي في أول الأدوار الإقصائية لبطولة كوبا أمريكا 22 لاعبا، وذلك بعد خروج اللاعب لويس مورييل من قائمة الفريق إثر تعرضه لإصابة في المباراة الأولى لكولومبيا في دور المجموعات أمام الأرجنتين.