إيبار يضم لاعب ريال مدريد

أعلن نادي إيبار، اليوم الأربعاء، تعاقده لمدة 5 مواسم مع الظهير ألفارو تيخيرو، لاعب ريال مدريد، الذي كان يلعب في الموسم الماضي بين صفوف نادي الباسيتي، على سبيل الإعارة.
وبعد أن ترعرع بين صفوف ريال مدريد، وصعد للفريق الأول، انتقل تيخيرو، 22 عامًا، الصيف الماضي، إلى الباسيتي ليشارك في منافسات دوري الدرجة الثانية الإسباني "الليجا".
كان المدافع الصاعد عنصرًا أساسيًا ضمن صفوف الباسيتي خلال الموسم الماضي؛ حيث خاض 41 مباراة رسمية، والآن أصبح يمتلك فرصة اللعب في دوري الأضواء مع ايبار الذي تعاقد معه حتى عام 2024.
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