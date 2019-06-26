تقارير: مانشستر يونايتد يحسم صفقة وان بيساكا

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن نجاح نادي مانشستر يونايتد في حسم التعاقد مع آرون وان بيساكا ظهير أيمن فريق كريستال بالاس.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، فإن إدارة مانشستر يونايتد اتفقت على دفع 50 مليون جنيه إسترليني من أجل الحصول على خدمات صاحب الـ21 عامًا.

وأضافت الصحيفة الإنجليزية، أن إدارة الشياطين الحمر اتفقت مع اللاعب على الشروط الشخصية حيث سيحصل على راتب أسبوعي يقدر بـ90 ألف جنيه إسترليني مما سيحقق اللاعب قفزة هائلة حول راتبه بعد حصوله على عشرة آلاف إسترليني فقط من ناديه الحالي.

ويعتبر صاحب الـ21 عامًا أحد العناصر الأساسية في صفوف كريستال بالاس خلال الموسم الماضي، حيث شارك في 39 مباراة بجميع المسابقات المختلفة إلا أنه لم يسجل أي هدف مكتفيًا بصناعة أربعة أهداف.

جدير بالذكر أن إدارة مانشستر يونايتد حسمت أولى تعاقدتها الصيفية مؤخرًا من خلال التعاقد مع دانييل جيمس قادمًا من فريق سوانزي سيتي.