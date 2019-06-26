روما يفسر سبب إلغاء معسكره ببينزولو

أعلن نادي روما، إلغاء المعسكر التدريبي للفريق المُزمع عقده في مدينة بينزولو، الذي كان من المقرر إقامته في الفترة من 29 يونيو/حزيران الجاري، حتى 7 يوليو/تموز المقبل.

وكشف روما عبر الموقع الرسمي للنادي، عن أنَّ قرار إلغاء المعسكر، جاء بعد مناقشة دارت بين باولو فونسيكا، المدير الفني الجديد للذئاب، وإدارة النادي.

وأوضح أنَّ قرار إلغاء المعسكر التدريبي في بينزولو؛ جاء بسبب حالة عدم اليقين من تاريخ أول مشاركة رسمية في الموسم الجديد "2019-2020".

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وقال جويدو فينجا، المدير التنفيذي لروما: "أولاً وقبل كل شيء، نريد أن نعتذر للمشجعين من جماهير روما الذين وضعوا خططًا لمتابعتنا خلال معسكر التدريب، وجميع الناس في مدينة بينزولو أيضًا".

وأضاف "لم يكن هذا قرارًا سهلاً، لكن بعد مناقشات بين المدرب وإدارة كرة القدم بالنادي، جاء قرار تأجيل بدء الاستعدادات للموسم، من أجل ضمان أن يكون لاعبونا في أفضل شكل ممكن للمباراة الأولى من الموسم الجديد".

وختم النادي بأنه سيتم الإعلان في الأيام المقبلة، عن الموعد الجديد لبدء الاستعدادات قبل الموسم الجديد، والتي ستتمركز في مقر تدريبات الفريق بالتريجوريا.