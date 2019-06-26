استبعاد عمرو وردة من معسكر منتخب مصر

قرر هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصري، والمشرف العام على منتخب مصر، استبعاد اللاعب عمرو وردة لاعب الفريق من معسكر كأس أمم أفريقيا 2019.
وأكد إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر، في تصريحات خاصة ليلا كورة، أن عمرو وردة تم استبعاده من معسكر المنتخب بعد التشاور مع الجهازين الفني والإداري للفريق.
وأوضح لهيطة، أن القرار جاء بهدف الحفاظ على حالة الانضباط والإلتزام والتركيز في معسكر المنتخب المصري الحالي الذي ينافس في البطولة القارية.
وانتشرت مقاطع مصورة مخلة لعمرو وردة في الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الإجتماعي، والتي أدت بدورها إلى إتخاذ قرار تربوي من جانب مسؤولي المنتخب.
ويستعد منتخب مصر لخوض مباراة أمام الكونغو الديمقراطية مساء اليوم، الأربعاء، على استاد القاهرة، في إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس الأمم.
ومن المقرر أن يستكمل منتخب مصر مبارياته في كأس الأمم الأفريقية بقائمة مكونة من 22 لاعب فقط، بعد استبعاد وردة، وذلك في ظل منع الاستبدال بعد بداية المنافسات.
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