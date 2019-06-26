هدف زيدان وتمرد نيمار أبرز اهتمامات الصحف الإسبانية

سلطت الصحف الإسبانية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، الضوء على سعي ريال مدريد للتعاقد مع دوني فان دي بيك لاعب أياكس أمستردام، بطلب من المدير الفني زيدان، كما أبرزت تمرد البرازيلي نيمار من أجل الضغط على ناديه باريس سان جيرمان، للعودة إلى فريقه السابق برشلونة.

وعنونت صحيفة "ماركا": "فان دي بيك الخطة البديلة".

وأضافت: "فان دي بيك هو الخطة (ب) لريال مدريد حال فشل التعاقد مع بول بوجبا، والهولندي هو الخيار الذي يعجب زيدان بسبب طريقته وأهدافه".

وتابعت: "صاحب الـ22 عاما، سيُكلف النادي ما بين 60 و70 مليون يورو".

وخرجت صحيفة "موندو ديبورتيفو" بعنوان: "نيمار يُفكر في التمرد".

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وأضافت: "البرازيلي من الممكن أن يعلن تمرده لإجبار باريس سان جيرمان على بيعه لبرشلونة".

وتابعت: "نيمار تحدث مع ناصر الخليفي لكي تسير الأمور بشكل جيد، لكن إن لم يحصل على رد حتى 8 يوليو/ تموز المقبل سوف يُعلن تمرده".

وعلى الصفحة الرئيسية لصحيفة "سبورت": "نيمار سيكسر صمته".

وأضافت: "البرازيلي في انتظار المفاوضات للتوقيع لبرشلونة، وسيتحدث من أجل العودة للمسار الصحيح في كامب نو".

وتابعت: "نيمار سينتظر حتى انتهاء كوبا أمريكا لشرح أسباب عودته التي طال انتظارها لبرشلونة".