تشكيل مصر المتوقع.. حجازي يشارك.. ولا تعديلات في الهجوم أمام الكونغو

ستقر المدرب المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب المصري، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة منتخب الكونغو للديمقراطية في المباراة المقرر لها مساء اليوم الأربعاء ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى بكأس الأمم الأفريقية مصر 2019.

و أن أجيري لن يقوم بأي تغييرات في التشكيل بعد مباراة زيمبابوي الأخيرة والتي انتهت لصالح الفراعنة بهدف دون رد في افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ومن المقرر أن يشارك المدافع والمحترف في صفوف فريق ويست بروميتش الإنجليزي أحمد حجازي بعدما تعرض للإصابة بكسر في الأنف خلال أحداث مباراة زيمبابوي الأخيرة.

ومن المتوقع أن يبدأ أجيري بطريقته المعتادة (4-2-3-1)، على أن يكون التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

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خط الدفاع: أيمن أشرف - أحمد حجازي - محمود علاء - أحمد المحمدي.

خط الوسط الدفاعي: طارق حامد - محمد النني.

خط الوسط الهجومي: محمود حسن "تريزيجيه" - عبد الله السعيد - محمد صلاح.

خط الهجوم: مروان محسن.

ويحتل المنتخب المصري وصافة المجموعة بثلاث نقاط بفارق الأهداف عن منتخب أوغندا، في المقابل يحتل منتخبي زيمبابوي والكونغو الديمقراطية المركز الثالث والرابع على الترتيب بدون أي نقاط..