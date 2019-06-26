كروس: الانضمام لريال مدريد أفضل قرار في مسيرتي

استبعد الألماني توني كروس، لاعب وسط ريال مدريد، إنهاء مسيرته الاحترافية في دول معينة، حتى لو كان هذا يعني رفض عروض مربحة بشكل كبير في نهاية مشواره كلاعب.

وقال كروس، 29 عامًا، في مقابلة نشرتها صحيفة "شبورت بيلد" اليوم الأربعاء: "يمكنني الآن بالفعل استبعاد هذا: لن ألعب في الولايات المتحدة، أو الصين أو قطر".

ويرتبط كروس بعقد مع ريال مدريد، يستمر حتى عام 2023.

وقال اللاعب، إن طول فترة هذا العقد قد اختير بعناية، موضحًا "عمر الـ33 قد يكون جيدا لنهاية المشوار. عندها ستكون لديَّ فرصة للاختيار".

ووصف كروس انتقاله لريال مدريد قادمًا من بايرن ميونخ عام 2014، بأنه كان أفضل قرار بالنسبة له.