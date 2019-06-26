شكرا لقرائتكم على أبو جريشة لـ"تايم سبورت": المنتخب لن يتأثر باستبعاد عمرو وردة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد على أبو جريشة نجم الاسماعيلى والمنتخب السابق أن المنتخب الوطنى لن يتأثر بغياب عمرو وردة عن الفراعنة فى بطولة الأمم الأفريقية ، التى تستضيفها مصر وتستمر حتى 19 يوليو المقبل.
كان مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة قرر استبعاد عمرو وردة لاعب أتروميتوس اليونانى مدى الحياة من جميع المنتخبات المصرية، بسبب سوء سلوكه وانتشار وقائع غير أخلاقية.
وقال أبو جريشة فى تصريحات لقناة تايم سبورت ان مباراة المنتخب امام زيمبابوى فى المباراة الإفتتاحية ، قدم خلالها المنتخب الشوط الأول بدون عمرو وردة ، وكان افضل شوط قدمه الفراعنة.
ويلتقي المنتخب مع الكونغو الديمقراطية ، فى العاشرة مساء اليوم ، فى الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة الأمم الأفريقية.
كانت هذه تفاصيل خبر على أبو جريشة لـ"تايم سبورت": المنتخب لن يتأثر باستبعاد عمرو وردة... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.