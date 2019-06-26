شكرا لقرائتكم على أبو جريشة لـ"تايم سبورت": المنتخب لن يتأثر باستبعاد عمرو وردة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد على أبو جريشة نجم الاسماعيلى والمنتخب السابق أن المنتخب الوطنى لن يتأثر بغياب عمرو وردة عن الفراعنة فى بطولة الأمم الأفريقية ، التى تستضيفها مصر وتستمر حتى 19 يوليو المقبل.

كان مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة قرر استبعاد عمرو وردة لاعب أتروميتوس اليونانى مدى الحياة من جميع المنتخبات المصرية، بسبب سوء سلوكه وانتشار وقائع غير أخلاقية. Advertisements

وقال أبو جريشة فى تصريحات لقناة تايم سبورت ان مباراة المنتخب امام زيمبابوى فى المباراة الإفتتاحية ، قدم خلالها المنتخب الشوط الأول بدون عمرو وردة ، وكان افضل شوط قدمه الفراعنة.

ويلتقي المنتخب مع الكونغو الديمقراطية ، فى العاشرة مساء اليوم ، فى الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة الأمم الأفريقية.