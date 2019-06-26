شكرا لقرائتكم مروان حمدى ينضم رسميا إلى وادى دجلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تعاقد نادى وادى دجلة التعاقد مع مروان حمدى لاعب مصر المقاصة بداية من الموسم الجديد
وأعلن النادى الدجلاوى عبر حسابه على توتير انضمام حمدي قادما من الفريق الدجلاوي.
فيما طلب اليونانى تاكيس جونيس، المدير الفنى لفريق وادى دجلة، من إدارة النادى، انطلاق فترة الإعداد قبل شهرين من بداية الموسم الكروى الجديد.
مروان حمدى
وشدد تاكيس جونيس على إدارة نادى دجلة، التأكد من موعد انطلاق الموسم الكروى الجديد، الذى سبق وأكده عامر حسين وهو 19 سبتمبر المقبل، الأمر الذى يجعل معسكر إعداد الفريق الدجلاوى يبدأ يوم 19 يوليو المقبل، حتى يحصل الفريق على الإعداد الذى حدده الخواجة اليونانى.
مروان حمدي
وحدد تاكيس جونيس، برنامجًا غذائيًا وبدنيًا للاعبين من أجل القيام به فى المنزل، خلال فترة الراحة التى حصلوا عليها، حتى لا يتعرضوا لزيادة الوزن أو هبوط فى مستوى اللياقة البدنية.
pic.twitter.com/pqmcjHSpee — Wadi Degla FC (@wadideglafc) ٢٦ يونيو ٢٠١٩
كانت هذه تفاصيل خبر مروان حمدى ينضم رسميا إلى وادى دجلة... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.