مروان حمدى ينضم رسميا إلى وادى دجلة...

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جدة - عمرو شويل تعاقد نادى وادى دجلة التعاقد مع مروان حمدى لاعب مصر المقاصة بداية من الموسم الجديد

وأعلن النادى الدجلاوى عبر حسابه على توتير انضمام حمدي قادما من الفريق الدجلاوي.

فيما طلب اليونانى تاكيس جونيس، المدير الفنى لفريق وادى دجلة، من إدارة النادى، انطلاق فترة الإعداد قبل شهرين من بداية الموسم الكروى الجديد.



مروان حمدى

وشدد تاكيس جونيس على إدارة نادى دجلة، التأكد من موعد انطلاق الموسم الكروى الجديد، الذى سبق وأكده عامر حسين وهو 19 سبتمبر المقبل، الأمر الذى يجعل معسكر إعداد الفريق الدجلاوى يبدأ يوم 19 يوليو المقبل، حتى يحصل الفريق على الإعداد الذى حدده الخواجة اليونانى.

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مروان حمدي

وحدد تاكيس جونيس، برنامجًا غذائيًا وبدنيًا للاعبين من أجل القيام به فى المنزل، خلال فترة الراحة التى حصلوا عليها، حتى لا يتعرضوا لزيادة الوزن أو هبوط فى مستوى اللياقة البدنية.

pic.twitter.com/pqmcjHSpee — Wadi Degla FC (@wadideglafc) ٢٦ يونيو ٢٠١٩