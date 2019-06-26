شكرا لقرائتكم محمد فاروق: أتوقع فوز الفراعنة على الكونغو بهدف وحيد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد فاروق لاعب الأهلى السابق أن يتوقع فوز المنتخب الوطنى على الكونغو الديمقراطية بهدف وحيد فى المباراة التى ستجمعهما مساء اليوم.

وقال فاروق إنه يرى أن الثلاثى محمد صلاح وعبد الله السعيد ومحمود حسن " تريزيجيه" سيصنعون الفارق مع المنتخب فى هذا اللقاء . Advertisements

ويلتقي المنتخب الوطنى مع الكونغو فى العاشرة مساء اليوم الأربعاء فى الجولة الثانية للمجموعة الأولى لبطولة كأس أمم أفريقيا 2019 والتى تسضيفها مصر حاليا وتستمر حتى 19 يوليو المقبل.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الأولى بجانب كل من زيمبابوي والكونغو الديمقراطية وأوغندا.

وتستضيف مصر النسخة الـ32 من بطولة أمم أفريقيا 2019، بمشاركة 24 فريقًا لأول مرة فى التاريخ، حيث تم تقسيم المنتخبات إلى 6 مجموعات، يتأهل إلى ثمن النهائى صاحبا المركزين الأول والثانى عن كل مجموعة، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.