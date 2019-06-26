شكرا لقرائتكم بلاغ للنائب العام يتهم عمرو وردة بالإضرار بسمعة الرياضة المصرية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقدم أحمد مهران المحامى ببلاغ للمستشار نبيل صادق، النائب العام، يتهم عمرو وردة لاعب منتخب مصر المستبعد، بالإضرار بسمعة الرياضة المصرية واللاعب المصرى.

وقيد البلاغ برقم 8811 لسنة 2019 عرائض النائب العام، حيث ذكر أن اللاعب عمرو وردة تعمد الظهور فى صورة مشينة تضر بسمعة مصر ومكانتها الدولية، وسمعة المنتخب الوطنى، وسمعة لاعبي المنتخب من ابناء جيله وتعمده سلم مسالك غير اخلاقية.

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نص بلاغ ضد عمرو وردة

كان الاتحاد المصري لكرة القدم، أعلن استبعاد عمرو وردة من معسكر المنتخب بعد التشاور مع الجهاز الفني والإداري للفريق، وذلك في إطار الحفاظ على حالة الانضباط والالتزام والتركيز التي عليها الفريق، بعد انتشار الأزمة بقوة فى جميع الأوساط عقب واقعة "السوشيال ميديا".