شكرا لقرائتكم بشير التابعى: استبعاد وردة كان ضرورياً للحفاظ على تركيز لاعبى المنتخب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد بشير التابعي نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق على استبعاد عمرو وردة من معسكر المنتخب كان ضرورياً تطبيقاً لمبدأ الثواب والعقاب.

وقال التابعي إن قرار الاستبعاد بدوره يحافظ على التركيز بين اللاعبين داخل المعسكر خاصة بعد أن تكرر السلوك السئ من اللاعب داخل معسكر المنتخب.

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وانتهت علاقة عمرو وردة صانع ألعاب أتروميتوس اليوناني بجميع المنتخبات المصرية مدى الحياة، بسبب سوء سلوكه وانتشار وقائع غير أخلاقية للاعب، حيث أعلن اتحاد الكرة بشكل رسمى استبعاد اللاعب من قائمة المنتخب الوطنى المشاركة فى بطولة أمم أفريقيا 2019.

كان اتحاد الكرة أصدر بيانا رسميا مقتضبا، قال فيه: "قرر المهندس هانى أبو ريدة رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم المشرف العام على المنتخب الوطنى استبعاد اللاعب عمرو وردة من معسكر الفريق بعد التشاور مع الجهاز الفنى والإدارى للفريق، وذلك فى إطار الحفاظ على حالة الانضباط والالتزام والتركيز التى عليها الفريق".