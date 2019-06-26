شكرا لقرائتكم تركي آل الشيخ يستقيل من رئاسة الاتحاد العربي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - قدم تركي آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم استقالته من منصبه كرئيس للاتحاد، كما أعلن استقالته من الرئاسة الشرفية لناديي الوحدة والتعاون السعوديين.
وتولى آل الشيخ رئاسة الاتحاد العربي لكرة القدم أواخر عام 2017، كما تولى الرئاسة الشرفية لنادي التعاون أولاً ونادي الوحدة كذلك.
وكتب آل الشيخ عبر حسابه الرسمي في "تويتر": بعد انتهاء السنة الأولى من البطولة العربية بنسختها الجديدة والنجاح الكبير الذي حققته، أتقدم باستقالتي من رئاسة الاتحاد العربي لكرة القدم، متمنياً التوفيق للرئيس القادم ولجميع الأندية العربية.
وزاد: كما أتقدم باستقالتي من الرئاسة الشرفية لناديي الوحدة والتعاون، شاكراً ومقدراً ومتمنياً لهم التوفيق والنجاح في القادم من الأيام.
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