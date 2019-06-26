شكرا لقرائتكم السبانخ تهدد الرياضيين بالوقوع في فخ المواد المحظورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أثبتت دراسة ألمانية أن السبانخ تحتوي على مادة لها تأثير المنشطات بالنسبة للرياضيين، تتسبب في رفع أدائهم خلال التدريب.

وأجرت الدراسة جامعة برلين الحرة بدعم من الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، وذلك وفقا لما أعلنته محطتا (ايه آر دي) الألمانية و(آرت) الألمانية الفرنسية يوم الثلاثاء.

واعتمدت الدراسة على إعطاء رياضيين في وجباتهم جرعات من مادة الإيكديستيرون التي تحتوي عليها السبانخ خلال تمرينات قوة استمرت على مدار عشرة أسابيع، حيث أثبتت الدراسة حدوث زيادة في القوة لدى هؤلاء الرياضيين تعادل ثلاثة أمثال القوة الموجودة لدى مجموعة أخرى أخذت عقارا لا يتضمن هذه المادة الفعالة.

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ونُقِلَ عن ماريا بار، الاستاذة في معهد الصيدلة في جامعة برلين الحرة، قولها:" فرضيتنا كانت أننا سنشاهد زيادة في الأداء لكننا لم نكن نتوقع أن تكون الزيادة بمثل هذا الحجم الكبير".

وأضافت بار أنها نصحت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات لهذا السبب بإدراج مادة الإيكديستيرون على قائمة المواد المحظورة.

وجاء إجراء الدراسة على خلفية إشارات أفادت باستخدام مادة الإيكديستيرون في الرياضة الروسية، كما أنه كان قد طُرِحَتْ مكملات غذائية تحتوي على هذه المادة في الأسواق في السنوات الماضية وجرى الترويج لها بأنها ذات أثر إيجابي على الأداء الرياضي.

وتعمل هذه المكملات على زيادة القوة وزيادة كتلة العضلات، بالإضافة إلى تقليل التعب وتسهل الراحة أثناء التدريب.