ننشر لكم تردد قناة تايم سبورت الأرضي الناقلة لمباراة مصر والكونغو اليوم ومباريات كأس أمم إفريقيا 2019، وتنطلق مباراة منتخبنا الوطني والكونغو في تمام العاشرة من مساء اليوم الأربعاء وتقام على ستاد القاهرة الدولي ضمن الجولة الثانية للمجموعة الأولى لبطولة أمم إفريقيا.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الأولى للبطولة بجوار كلا من المنتخبات التالية : “أوغندا، زيمبابوي، الكونغو”.

وانطلقت القناة في إطار نقل استعدادات منتخب الفراعنة والمنتخبات المشاركة في البطولة وتقديم تغطية حصرية على مدار ساعات اليوم وبث مباريات البطولة مباشرة في المواعيد المحددة لها.

ويمكن استقبال القناة على التردد الفضائي 11449 على النايل سات بمعدل ترميز 27500، أما عن التردد الأرضي فيمكن استقبال القناة على UHF 32.